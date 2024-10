Aggressione con il coltello, ferito un giovane a Valmadrera (Di domenica 6 ottobre 2024) Notte violenta e 'alticcia' nel Lecchese, quella tra sabato e domenica. Una situazione cui purtroppo ci si sta tristemente abituando. Poco dopo la mezzanotte in via Manzoni a Valmadrera il 112 ha ricevuto la chiamata per il ferimento di un 24enne con arma bianca, con ogni probabilità un (Di domenica 6 ottobre 2024) Notte violenta e 'alticcia' nel Lecchese, quella tra sabato e domenica. Una situazione cui purtroppo ci si sta tristemente abituando. Poco dopo la mezzanotte in via Manzoni ail 112 ha ricevuto la chiamata per il ferimento di un 24enne con arma bianca, con ogni probabilità un (Leccotoday)

Aggressione alle bancarelle in lungolago, in corso gli accertamenti - Sono in corso in queste ore gli accertamenti su quanto accaduto nella serata di sabato alle bancarelle del Mercato Europeo dove un gruppo di giovani di origine straniera avrebbero dato diversi problem ...(lecconotizie)