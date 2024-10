X Factor Bootcamp | Bufera su Jack La Furia e Achille Lauro!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Fischi e polemiche aidi X: Jake Lasotto accusa. Ecco che cosa è successo! Durante la prima serata deidi X, trasmessa su Sky Uno, i giudici Jake Lahanno dovuto comporre le loro squadre. Le decisioni non sono state affatto facili, e diverse eliminazioni e scelte di “switch” hanno creato non poche polemiche. Alcune decisioni in particolare hanno scatenato la disapprovazione del pubblico, che non ha esitato a fischiare e a esprimere il proprio dissenso. Le scelte di Jake Lahanno suscitato forte malcontento, in particolare per l’eliminazione diretta di Lunaspina e Giovanni Fausto Meloni. Secondo Jake, quei concorrenti non erano pronti per quel palcoscenico, e nel caso di Meloni, ha spiegato di non volerlo costringere a esibirsi su brani troppo distanti dal suo stile.