Sfratto drammatico in centro a Pesaro | invalida si barrica in camera alla fine la portano via col 118

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Una professionista con gravi problemi di salute è stata sfrattata ieri mattina dsua abitazione di via Giansanti. Il suo appartamento è finito all’asta ed il giudice ha fatto partire loanche con l’uso della forza pubblica. Lei, la sfrattata, non voleva lasciarlo. Si è sempre opposta. Questa la sequenza della giornata. Ore 10. Al civico 1 di via Giansanti, una palazzina a 200 metri dal tribunale, siin casa Monica C. ex professionista, affetta da sclerosi multipla con invalidità del 100. Non può lavorare. Con lei, in casa, il suo avvocato Maurizio Brini che opera col patrocinio gratuito. Ore 10,10 Sul posto arriva una pattuglia del 113 seguita dal Capo di Gabinetto della questura ed altri due funzionari, donne in borghese. Ore 10,30 La polizia intima: “Aprite la porta!”. Per due volte.