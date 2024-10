ScreenRadio Weekly 5 ottobre 2024 tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 5 ottobre 2024) Torna ilcome ogni finediil programma che raccoglie i nostri show più amati. Potevamo non parlare di Joker: Folie à Deaux? Ovviamente no. E per sviscerarlo nel migliore dei modi gli abbiamo dedicato una sé, l’audio recensione firmata da Giuseppe Grossi. Trovate invece la recensione scritta qui. Ci siamo talmente appassionati al film di Todd Phillips da dedicargli anche l’apertura di Guida per riconoscere i tuoi film, la nostra audiomappa sui film in uscita al cinema e in streaming. Emanuele Rauco ci parla (spoiler: bene) di Joker: Folie à deux, di Bestiari, erbari, lapidari, sfidante documentario di oltre tre ore, diretto da Martina Parenti e Massimo D’Anolfi, visto a Venezia. E, infine, di Wolfs, con la coppia George Clooney e Brad Pitt (di cui è già in cantiere un sequel). Ascolta “” su Spreaker.