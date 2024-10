L’Atalanta contro la fatica Gasp ripesca Retegui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)riceve in casa un Genoa in caduta libera, in una gara da non sbagliare questo pomeriggio alle 18. Match casalingo che arriva a sole 72 ore di distanza dalla trasferta di Champions in Germania, sul campo dello Shakthar travolto con un netto 3-0 dopo un indominato. "Giochiamo di sabato, e questa è un po’ un’anomalia avendo giocato in coppa di mercoledì. Dovremo recuperare tutte le energie perché in campionato servono tutte per fare bene", ha spiegato mercoledì seraerini, che ai suoi chiede la massima attenzione per non ripetere lo scivolone casalingo di due settimane fail Como. Quel giorno la sua Dea, svuotata anche a livello nervoso dalla precedente sfida con l’Arsenal, ha giocato la peggior partita di tutto il 2024.