La Selva nel Parco del Conero | è scontro politico a Castelfidardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’inclusione delladineldel, spinta dall’amministrazione 5 stelle, spacca la politica cittadina. Il Partito Socialista conferma l’opposizione: "Gli strumenti normativi per tutelare laesistono già, aggiungerne altri significherebbe solo creare ulteriori vincoli per chi vive e opera in quel territorio - dice Lorenzo Catraro -. Il consigliere comunale Marco Cingolani e il consigliere regionale Marco Ausili (FdI) chiedono un Consiglio comunale aperto ma la decisione finale spetta alla Regione dove Fdi è al governo". Favorevole il Pd: "Come gruppo, sia nelle varie campagne elettorali che con atti concreti in Consiglio, abbiamo sempre cercato di tenere alta l’attenzione sul tema.