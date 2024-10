Il cardinale Lojudice | La guerra a Gaza alimenta i rigurgiti di antisemitismo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – "Purtroppo la continua escalation militare in Terra Santa, in Libano e in generale nel quadrante orientale sta esacerbando gli animi da ogni parte coinvolta, con preoccupanti e ingiustificatiantisemiti e un continuo stillicidio di vittime innocenti". Sotto i nostri occhi si sta procedendo "verso unatotale, i rischi per l'umanità sono tragici". La voce sofferta e lapidaria della Chiesa ha il timbro delPaolo, uno degli alti prelati più attivi nel contrasto alle discriminazioni razziali sin dai tempi in cui, prete di strada, incoraggiava l'integrazione delle famiglie rom nei quartieri popolari di Roma. (quotidiano)