Gusto in sicurezza Dove mangiare i funghi

(Di sabato 5 ottobre 2024)in totale? La risposta è certa. Nei ristoranti della Valle del Serchio, con menù preparati per l’occasione da sabato 5 a sabato 19 ottobre. Torna, infatti, l’iniziativa promossa da Confcommercio Lucca & Massa Carrara all’interno dei progetti di Vetrina Toscana per i ristoratori della Garfagnana dedicata al fungo, uno dei prodotti principi della stagione. "L’autunno è una delle stagioni migliori per visitare la Garfagnana – dice il vicepresidente provinciale della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), Gianni Dini –. Il fungo come la castagna sono prodotti che richiamano molte persone nelle nostre zone per il piacere di cercare, di raccoglier e di degustare il prodotto nei nostri piatti". Sono venti le attività che hanno aderito all’iniziativa. Questi gli aderenti suddivisi per Comune. Barga: Ristorante Giro di Boa, via Borgo, 1, tel.