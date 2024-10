Furto su un’auto arrestato dai Carabinieri a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA, nel quartiere Poggioreale, idel nucleo radiomobile hannoperaggravato un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti in via Taddeo da Sessa. Lì i, insieme a personale di un istituto di vigilanza, hanno sorpreso e bloccato l’uomo mentre era all’interno di una Fiat 500 X in sosta nel parcheggio P9. L’uomo aveva infranto il vetro del deflettore anteriore destro e stava per rubare lo stereo. L’è in attesa di giudizio L'articolosudaiproviene da Anteprima24.it.