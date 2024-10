Fiorentina-Milan Fonseca | Giocare a Firenze è sempre difficile Kalulu? Scelta sua andare via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “La continuità nella formazione è importante in questo momento. Soprattutto quando abbiamo qualche giorno in più per recuperare le energie fra una gara e un’altra”. Lo ha detto, in conferenza stampa, il tecnico del, Paulo, alla vigilia della partita esterna contro la. “Dopo la sconfitta in Champions la squadra era arrabbiata. In settimana, però, ho percepito buone sensazioni.. Loro hanno una grande squadra e buoni giocatori ma noi siamo pronti per fare una bella partita e ovviamente vogliamo vincere. Morata sta bene e domani giocherà. Pavlovic? Penso che sia importante avere stabilità in difesa. Gabbia e Tomori hanno fatto due bellissime partite, adesso Pavlovic deve continuare a lavorare perché avrà delle opportunità. Ma la coppia di centrali sta facendo bene ed è importante continuare”.