Esplosiva in attacco distratta in difesa | l’Inter a due facce passa con il Torino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 6 ottobre 2024 – Era finita 3-2 a Udine, termina in egual modo contro il. Vittoria, per l'Inter, che ha contorni simili a quelli in Friuli per il risultato e lo svolgimento. Riecco Thuram C'è una differenza importante: il rosso al difensore granata Maripan che mette in discesa la partita, un regalo da scartare che i nerazzurri sfruttano come si deve, dominando il gioco, creando occasioni che capitalizzano grazie alla vena ritrovata di Thuram, di nuovo a segno come non accadeva dal 30 agosto. Le similitudini non si limitano agli aspetti positivi. Va bene il tre alla voce gol fatti, non è sinonimo d'eccellenza il due che mette a referto il. Inspiegabile come l'Inter provi a macchiare una partita che altrimenti scatenerebbe pareri ben più positivi, data la qualità espressa, il gioco sempre in spinta. (Sport.quotidiano)