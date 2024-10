Emily e Gian Luca che sfida insieme La pugile pratese guida a New York

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lei è di Prato, lui di Nuoro. Fianco a fianco, tutti e due pronti a scendere in pista. Lei è già forte sul ring essendo stata campionessa mondiale di muay thai (categoria 57 chilogrammi), lui è più forte della notte che avvolge i suoi occhi. Quella sbocciata fra la lottatrice professionistaWahby e il 47enneMazoni, atleta non vedente di Nuoro, è la storia di un’amicizia fortissima, capace di infrangere ogni barriera fisica e andare oltre ogni più semplice questione di cronometro. Perché le barriere non sono confini insuperabili ma unache i due amici, conosciutisi frequentando il corso di un master di mental coaching (Micap), hanno intenzione di superare alla prossima maratona di New. Quella di, domenica 3 novembre, non sarà una corsa in solitaria.