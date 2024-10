Di Pietrantonio come Scurati | volevano creare un’altra martire di TeleMeloni ma la Rai smentisce la bufala

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il caso2 rimane nel gozzo della sinistra. No, la scrittrice Premio Straga, Donatella di, non fu censurata dalla Rai.figuraccia dei dem, altro che. A deciderte di non mandare in onda il monologo dell’autrice sull’Abruzzo fu Serena Bortone in persaona. Perché il suo intervento violava la par condicio che pure in Rai dovrebbero conoscere. Per questo il giochetto tentato contro la Rai meloniana non è andto a buon fine. La sinistra avrebbe voluto cavalcare un altro casocon il suo ormai celebre monologo sul 25 aprile e gridare alla censura verso la Di. Invece la censura non ci fu allora cone non c’è stata adesso. le cose sono andate così. E’ capitato che la vincitrice del premio Strega si sia lamentata che ilsuo monologo sull’Abruzzo non è andato in onda a “Che sarà” il programma di Serena Bortone.