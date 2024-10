Daniela Di Maggio mamma di Giogiò | Politica dovrebbe chiedermi di scendere in campo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Dove sono i politici che ti propongono diin?”. A chiederselo èDi, la madre di, di Giovanbattista Cutolo. il musicista 24enne ucciso a Napoli un anno fa. Il diciassettenne che gli ha sparato per futili motivi è stato condannato a 20 anni di carcere. “Un eventuale invitoarrivare ora, dopo un anno di impegno civico e di battaglie che hanno portato, ad esempio, a cambiare una legge sui minori, non quando ero sopraffatta dal dolore per la morte di”, dichiara all’Adnkronos che l’ha intervistata sulle voci circolate nei mesi scorsi, quelle che davano per certa la sua candidatura alle Europee. “Aspetto di vedere quale partito avrà il coraggio di dirmi: ‘Di, ambasciatrice della legalità e impegnata da un anno per il bene della città, la vogliamo con noi’.