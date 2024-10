Cacciare i sionisti e inni ai tagliagole l' estrema sinistra in piazza fa paura | ore di massima tensione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sui social la “guerriglia” è partita da giorni, a colpi di post e deliri vari contro il governo, in modo da caricare i pro Palestina che oggi scenderanno comunque in, nonostante i divieti. «Pretendiamo che lo Stato italiano si ritiri dall'aggressione genocida in Palestina», scrivono su Instagram i giovani palestinesi, chiedendo all'esecutivo di «ritirare ogni provvedimento repressivo e di censura che colpisce chi si schiera al fianco del popolo palestinese». Perché chi chiede la pace per la Palestina, vuole il diritto di esercitare la violenza dove e quando vuole. Strano concetto di pacifismo, insomma. Sempre che di pacifisti si possa parlare, visto che inneggiano ad Hamas e piangono per il terrorista Nasrallah, il leader di Hezbollah eliminato dagli israeliani.