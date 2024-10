Zaia | Gli immigrati non mi chiedono Ius scholae ma meno lentezze

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA – “Le do la mia parola d’onore, io sono in mezzo alla gente, non ho mai mai avuto un immigrato che è venuto a chiedermi lo Ius, vengono invecea dirmi ‘io sono qua da 22 anni, mi sono laureata qui, ho fatto il master, sono una dirigente di multinazionale, vivo in Italia e ancora sto aspettando dopo cinque anni una risposta sulla mia cittadinanza. Dobbiamo far veloce invece. Il vero tema è che quando maturano i requisiti, cioè 18 anni di età e 10 anni di permanenza in Italia, si dia velocemente la cittadinanza. Questa è la vera sfida”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca, prima di incontrare a Roma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sull’autonomia.