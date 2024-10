Verso Fiorentina-Milan Davide Calabria torna titolare?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024)insidia Emerson Royal per una maglia dain: il calciatore italiano partirà dal primo minuto? Le ultimetorneràcontro la? Paulo Fonseca starebbe valutando l’opportunità di schierare nell’undici di partenza il numero 2 rossonero in occasione della sfida valida per la settima giornata di Serie A. Il terzino destro italiano tornerebbe a disputare una partita dal primo minuto dopo la prima giornata di Champions League. Turno in cui ilaveva sfidato in casa il Liverpool, uscendo sconfitto con il risultato di 3-1.