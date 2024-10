Un uomo chiamato Charro su Rete 4 vanno fortissimo i personaggi scorretti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Un) Continua a premiare il filone nostalgico di4 dedicato ae artisti politicamente. Nel pomeriggio di martedì l'ex canale “rosa” del Biscione ha mandato in onda un evergreen interpretato da Elvis Presley, Undel '69. La notizia è l'ottimo share del 4% e punte del 5% e una media di 340mila spettatori, considerando la concorrenza molto forte in quella fascia. Jess Wade (Elvis), ex membro di una banda di fuorilegge, cerca di convincere i suoi vecchi compari a restituire al governo messicano un cannone d'oro di grande valore. I banditi si rifiutano e sfregiano Jess. Diventato sceriffo, Jess riesce a catturare uno dei fuorilegge della sua vecchia banda.