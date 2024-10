Treni bloccati sulla linea Bologna-Venezia per l’investimento di un operaio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora caos per chi viaggia in treno, dopo giorno segnati da fortissimi disagi e dalle polemiche che hanno travolto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con tanto di richieste di dimissioni da parte dell’opposizione. In queste ore, la circolazione ferroviaria è sospesa, tra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale, a seguito deldi una persona.Leggi anche: La furia di Meloni e Salvini contro “il ministro delle tasse”: Giorgettigraticola Investito unavvenuto a San Giorgio di Piano ha riguardato undi una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di RFI. Per questo, Rete Ferroviaria Italiana ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari. La dinamica di quanto accaduto e al vaglio delle autorita competenti, alle quali RFI sta offrendo la piu ampia collaborazione.