Throne and Liberty | Guida alla Build con Pugnale e Balestra

(Di venerdì 4 ottobre 2024) LaScorpion è progettata per i giocatori che desiderano massimizzare i danni in combattimenti PvE e PvP a bersaglio singolo. Questa configurazione sfrutta la velocità e l’efficacia di un mix letale di, rendendola una scelta formidabile per eliminare rapidamente gli avversari. Forse potrebbe interessarvi anche lacon Spada e Scudo Identità dellaTipo di Combattimento: PvE e PvP a Bersaglio Singolo Obiettivo Principale Accumula cariche di “Nuvole di Fulmini” tramite le abilità: Infusione di Fulmini (Iniettare Veleno) Luce della Luna (Cleaving Moonlight) Raggiunta la soglia di 20 cariche, attiva Bombardamento di Nuvole di Fulmini (Brutal Incision) per infliggere danni devastanti. Abilità Principali Infusione di Fulmini (Iniettare Veleno): Ottiene cariche di Nuvole di Fulmini.