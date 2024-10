Smackdown | La gatta frettolosa…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da diverse settimane c’è un costante “arrancare” da parte del team creativo di. Sopratutto per ciò che concerne la storyline principale, quella che oramai regge lo show da Aprile ossia Cody contro la Bloodline, mi sembra che si stia forzando un po’ la mano. Intendo che, quando la strada da percorrere è quella più semplice, dritta davanti a noi, il team creativo disembra sempre preferirle scorciatoie ripide e piene di ostacoli. I match, perlomeno quelli decisivi, vengono conclusi in maniera artificiosa e illogica, spesso lasciando l’amaro in bocca per ciò che sarebbe potuto succedere, e che invece non succede mai. La Bloodline 2.0 stenta a consolidarsi (eccetto Jacob Fatu, affermatosi in poco tempo non per la sua gestione, ma per le indubbie qualità dell’atleta).