Reazione a catena ma un limite di presenze? | Volta Pagina nella bufera | Guarda

(Di venerdì 4 ottobre 2024)puntata diandata in onda su Rai 1 questa sera, venerdì 4 ottobre, le, campionesse in carica da qualche settimana, sono state sfidate dalle Bora Bora, squadra composta da Michela, Cristina e Roberta, tre amiche e poliziotte provenienti da Trieste. A proposito del loro nome hanno spiegato che la Bora ha più connotazioni: "O porta tempesta o porta cielo sereno". Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state le, che hanno centrato ben 14 parole contro le 6 delle sfidanti. Sono state quindi le campionesse in carica ad arrivare all'ultima. Montepremi 124mila euro. Che poi, dopo vari dimezzamenti, è sceso a 15.500, la cifra con cui lesono giunte all'ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era "meno". A seguire un termine che iniziava con "Li" e terminava con "a".