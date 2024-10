Real Madrid Ancelotti | L’umore è buono la sconfitta col Lille può essere un’opportunità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Il Villarsta andando molto bene, domani sarà l’occasione per compattarci e tornare a giocare un buon calcio”. Lo ha detto il tecnico del, Carloalla vigilia della partita di Liga contro il Sottomarino Giallo. Lacontro ilin Champions League è stata un duro colpo, ma è una pagina che i Blancos puntano ad archiviare già a partire da sabato. “, come sempre – ha detto l’allenatore italiano in conferenza stampa -. Ladi mercoledì è, se la cogliamo e reagiamo bene. Siamo autocritici. Ci sono momenti in cui devi riconnetterti e devi farlo in fretta. A volte una buona striscia di risultati ti fa credere diinvincibile, ma unati riporta allatà. Non siamo ancora al nostro livello, abbiamo giocatori che non sono al meglio. Non siamo lontani da dove vorremmo