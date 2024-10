Più sicurezza e verde Il modello San Jacopino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nacque nel 2014 dall’idea di alcuni cittadini che volevano porre soluzione alle piccole problematiche del quartiere e di strada ne ha calcata, in senso letterale: è il Comitato cittadini attivi San. "Un giorno ci siamo detti perché non cominciare a costruire qualcosa per segnalare all’amministrazione cartelli piegati, strisce che non si vedevano più? – ricorda il presidente Simone Gianfaldoni – E questo ha funzionato bene, abbiamo subito avuto una buona interlocuzione con l’amministrazione. Nel tempo siamo aumentati e oggi siamo una cinquantina e abbiamo un gruppo Whatsapp per le segnalazioni, siamo diventati sempre più attivi dedicandoci al decoro del quartiere: chi sistema i fiori, chi toglie le erbacce, chi annaffia".