Nobel 2024 chi vincerà i premi? Date orari e favoriti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È arrivata l’ora dei. Lunedì 7 ottobre in Svezia verrà assegnato il riconoscimento per la medicina, che aprirà le danze per una settimana densa di appuntamenti. Sempre alle 11.30, dopo 24 ore toccherà alla fisica e poi alla chimica, dove potrebbe esserci qualche gradita sorpresa per l’Italia. Giovedì 10 ottobre si conoscerà il vincitore per la letteratura, mentre venerdì toccherà alla pace dove le anticipazioni destano già qualche mugugno di troppo. Si chiuderà infine lunedì 14 con ilper l’economia, su cui ancora aleggia il totale mistero. La diretta di ogni annuncio da Stoccolma sarà disponibile, come ogni anno, in streaming sul sito ufficiale dell’organizzazione. Listen to the chair of the NorwegianCommittee Jørgen Watne Frydnes tell us about the nomination process of the peace prize.