Morte di Davide Astori le motivazioni della condanna confermata per il medico | Ignorò linee guida

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tenne un comportamento “in netto contrasto con ledel settore” e con “le buone pratiche clinico assistenziali”. Con questa motivazione è statain appello laa un anno del professor Giorgio Galanti per ladi, il capitanoFiorentina deceduto per le conseguenze di una fibrillazione ventricolare dovuta a una cardiomiopatia aritmogena silente. Galanti – accusato di omicidio colposo eto già in primo grado con rito abbreviato – è ilche svolse, sia nell’estate 2016 che in quella successiva, le visite alla base del via libero sanitario all’attività agonistica del difensoreViola eNazionale.