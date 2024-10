Meteo venerdì e weekend | instabilità iniziale con miglioramenti in vista

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma - Un vortice atmosferico si allontanerà gradualmente dall'Italia, portando a un miglioramento delle condizioninel. Scopri tutte le novità.: Il vortice che ha interessato l'Italia centro-settentrionale si sposterà verso l'**alto Adriatico**, dirigendosi poi verso la **Penisola Balcanica**. La perturbazione associata seguirà lo stesso percorso, ma intorno al minimo di **pressione** continueranno a ruotare impulsi di **** che influenzeranno la giornata dinelle regioni del centro-nord. In particolare, al **Nord** le prime piogge e rovesci sparsi si manifesteranno in **Lombardia**, nel **Triveneto** e in **Emilia Romagna**. I fenomeni si attarderanno sul **Friuli Venezia Giulia** fino a sera, con possibili nevicate sulle Alpi centro-orientali a quote superiori ai **1600/1800 metri**.