McTominay è diventato una chiave del sistema di gioco del Napoli Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione delche dovrebbe scegliere oggi Conte per affrontare il Como. E si sofferma sulla figura diche sta brillando in questo avvio di stagione conquistandosi un posto da titolare “concreto, pratico, svelto, cinico.che ha saputo rialzarsi in 42 giorni dopo il fondo di una debacle veronese pericolosissima, e che ha saputo trasformarsi passando dal 3-4-2-1 al 4-2-4 delle ultime settimane. Conte dovrebbe confermare anche oggi il blocco tattico e tecnico esibito contro il Monza domenica scorsa Caprile in porta; difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Lobotka in mediana; e poker off ensivo cheda destra a sinistra vedrà Politano, il centravanti Lukaku, il jollye Kvara.