Maggioranza serra fila e punta a fumata bianca su giudice Consulta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Potrebbe essere la volta buona martedì prossimo, 8 ottobre, per l’elezione di undella Corte Costituzionale. Il Parlamento è convocato in seduta comune alle ore 12.30 per l’ottava votazione nel tentativo di sostituire la ex presidente Silvana Sciarra uscita dallaa novembre del 2023. E , a quanto si apprende, ladi centrodestra stando leperchè stavolta sia. Pare che l’accordo su un nome che regga alla prova dell’aula – per l’ottavo scrutinio è necessaria ladei tre quinti dei componenti – sia in dirittura d’arrivo. Non è escluso che ad eleggere il nuovonon concorrano anche alcuni voti centristi.