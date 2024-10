LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | tutti fermi ai box per pioggia Bagnaia in testa davanti a Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.07 Inutile perin questo momento provare a girare, sarebbe solo un rischio in vista del prosieguo di questo fine settimana. 4.05 La giornata peggiore per ladovrebbe essere domani, anche se precipitazioni sono previste anche per il pomeriggiose, quindi le pre-qualifiche potrebbero essere sotto la. 4.03dentro i box: nessuno si vuole assumere dei rischi in queste condizioni. 4.02 Ancheora ai box: si cominciano a vedere sempre più gocce sulle telecamere. 4.01 Tornano ai box siache Acosta, viste le condizioni della pista che cominciano a peggiorare. 4.00 Di Giannantonio si inserisce in terza posizione con un buonissimo 1:45.589. 3.59 Ciò non impedisce adi fare il miglior tempo in 1:45.209. 3.58 Piove nuovamente: i commissari espongono la croce di Sant’Andrea. 3.