LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | Bagnaia e Martin volano sul passo a breve i time-attack

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE PRIME PROVE LIBERE DI8.48 Tempone di Binder! Il sudafricano della KTM vola al comando in 1’43?879 davanti a, Viñales, Miller e. Entra nel vivo la fase calda delle pre-qualifiche a 12 minuti dalla fine 8.47 Notevole il primodi Viñales, che gira in 1’44?084 e si porta a soli 12 millesimi dal miglior tempo di. 8.45 Quartararo si migliora leggermente ma resta in nona posizione a 858 millesimi dalla vetta. Granavanti di Raul Fernandez, 5° con l’Aprilia Trackhouse. 8.44 Ci siamo! Quartararo anticipa i tempi ed è il primo a provare ilscendendo in pista con gomme nuove hard-soft. 8.41piazza un interessante 1’44?9 con gomme che hanno già percorso 11 giri. Mancano 18 minuti al termine delle pre-qualifiche. 8.