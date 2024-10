La Fiera di Scandicci svolta ecosostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 4 ottobre 2024 – Ladi, in programma dal 5 al 13 ottobre, sarà l'edizione più sostenibile di sempre. Questo grazie al lavoro della Good job service, azienda fiorentina il cui amministratore è Vito Cioffi, che da anni collabora con alberghi, resort e strutture ricettive e che per il secondo anno curerà la gestione di pulizia e rifiuti – insieme ad Alia Servizi Ambientali – sulla. Nel dettaglio il piano della sostenibilità della Good job service si basa su due piani: da un lato l'uso di detergenti a basso impatto ambientale, certificati per il loro ridotto contenuto di sostanze chimiche inquinanti; dall'altro la raccolta differenziata.