Inter-Torino Lautaro Martinez pronto a superare una leggenda!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)sarà la settima sfida di questa Serie A 2024-2025: il calciatore argentinoè a caccia di unadei nerazzurri per scalare ulteriormente le gerarchie nella storia meneghina. LA SFIDA –rappresenterà l’occasione per trovare il terzo successo consecutivo in questa Serie A. I nerazzurri, finora, non ci sono ancora riusciti. Alle due vittorie consecutive contro Lecce, per 2-0, e Atalanta, con il punteggio di 4-0, è infatti seguito il pareggio per 1-1 a Monza. In questo senso, i meneghini non hanno ancora trovato quella continuità che è stata una delle chiavi per conquistare il ventesimo scudetto della sua storia. A differenza di quel momento dell’inizio stagione, l’può ora contare su unche sembra tornato alla sua forma ideale.