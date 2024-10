Incontro al Carmi per i docenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Polo museale del Comune di Carrara presenta il ricco programma di iniziative pensate per le scuole. Il Comune, in collaborazione con gli operatori museali di Nausicaa e l’archeologa Alice Rappelli, promuove incontri e laboratori didattici per far avvicinare i più giovani al patrimonio museale. Oggi alle 16 aldella Padula l’rivolto agli inseganti delle scuole per la presentazione dell’offerta formativa del Mudac, dele dell’area archeologica di Fossacava. Intervengono Gea Dazzi assessore alla Cultura, Cinzia Compalati direttore del Settore Cultura, Stefano Genovesi, direttore del Museo del marmo e dell’area archeologica di Fossacava.