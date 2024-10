Il Napoli cala il tris contro il Como e resta in vetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ililale tenta la prima fuga. La formazione di Conte si impone 3-1 al 'Maradona' nell'anticipo della settima giornata di Serie A e in attesa delle gare del weekend si porta a +4 sulla Juventus e a +5 su Milan, Inter e Torino. Grande protagonista della sfida Lukaku, autore di un gol e due assist. Partenopei avanti con la rete di McTominay, al primo centro in Serie A, dopo appena 26 secondi, su invito di Lukaku. Gli uomini di Fabregas non si abbattono e centrano un palo con Nico Paz. Quindi trovano il pareggio prima dell'intervallo, con una gran conclusione di Strefezza che non lascia scampo a Caprile (43'). Ad inizio ripresa la squadra di Conte si riporta avanti con Lukaku, che trasforma il rigore concesso per l'intervento di Sergi Roberto ai danni di Olivera (53').