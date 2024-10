Grande Fratello chi è il primo eliminato | è successo di tutto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 4 ottobre 2024) News tv. Ieri sera, giovedì 3 ottobre 2024, è andata in onda una nuova puntata del “”. Nel corso della serata non sono mancati inattesi colpi di scena e sorprese per i nuovi concorrenti di questa edizione condotta da Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme chi è stato il miogieffino a dover lasciare la casa più spiata d’Italia. ( dopo le foto) L'articolo “”, chi è il: èdiproviene da TvZap.