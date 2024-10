Funghi in Toscana un annata eccezionale Dove cercarli i consigli del micologo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – Arriva l’autunno, i boschi cominciano a tingersi di giallo e spuntano i. Sui social spopolano foto di ceste colme di porcini e ovoli, di fumanti piattate di polenta con i galletti e tagliatelle ai pinaroli, e già c’è chi trova le trombe di morto da essiccare per fare il tartufo dei poveri; e questo settembre 2024 si sta rivelando un mese generoso come non se ne vedevano da anni. Fortuna o clima munifico? Ne parliamo con Andrea Cibecchini,esperto dell’Unità funzionale Produzioni primarie vegetali e raccolta prodotti selvatici (ex Micologia) di AslCentro. Dottore, perché quest’anno c'è stata questa esplosione diin? È stata solo la pioggia? "Ci sono delle annate in cui abbiamo avuto una produzione memorabile, mi ricordo il 2010 è stato un anno indimenticabile.