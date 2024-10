Fratelli Menendez i procuratori esamineranno nuove prove sul caso

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mentre su Netflix continua il successo della seconda stagione della serie Monsters, sono emerse importanti novità suldei. Il procuratore distrettuale di Los Angeles George Gascón ha dichiarato in conferenza stampa che i legali di Erik e Lyle hanno chiesto al tribunale di annullare la condanna all’ergastolo che stanno scontando dal 1996 per l’uccisione dei loro genitori José e Kitty. Sebbene non ci siano dubbi sulla loro colpevolezza, Gascón ha spiegato che il suo ufficio esaminerà, tra cui una lettera scritta dal fratello minore in cui troverebbero conferma gli abusi sessuali subiti in giovane età dal padre. Un’udienza fissata per il 29 novembre decreterà se i due killer potranno lasciare il carcere o dovranno affrontare un nuovo processo.