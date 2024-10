Cresce la pressione fiscale mentre il Pil cola a picco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al quale è affidata la regia sulla prossima Manovra di bilancio, non ne azzecchi una non è certo rassicurante. Il target dell’1% di crescita del Pil per quest’anno in Italia è “realistico”, ha detto il ministro leghista giovedì. Ieri la doccia gelata è arrivata dagli ultimi dati dell’Istat. Dopo aver certificato per l’anno passato una crescita asfittica pari allo 0,7%, l’istituto nazionale di statistica ha rilevato che per la crescita del Pil italiano, la variazione acquisita per il 2024 è pari allo 0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre quando la variazione era stata stimata pari a 0,6%. Sempre peggio insomma, e questo rende tutt’altro che realistico l’obiettivo dell’1% di crescita a fine anno, come auspicato con molto ottimismo da Giorgetti.