Corte Ue censura norme Fifa su cambio di club dei calciatori

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alcune delledellain materia di trasferimenti internazionali diprofessionisti sono contrarie al diritto dell'Unione europea, perché ostacolano la libertà di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza tra i. Lo ha affermato laeuropea di Giustizia in una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, in risposta a un rinvio pregiudiziale della magistratura del Belgio riguardante il caso di un ex calciatore professionista stabilito in Francia, secondo il quale alcunedellahanno ostacolato il suo ingaggio da parte di undi calcio belga.Lein questione sono contenute nel "Regolamento sullo status e i trasferimenti dei" della, e sono destinate ad essere attuate dalle federazioni calcistiche nazionali che ne fanno parte, come la Federazione calcistica del Belgio.