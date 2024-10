Calciomercato Juventus caccia al sostituto di Bremer | i nomi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La stagione, per Gleison, è probabilmente già finita. Il difensore, nel corso della sfida di Champions League contro il Lipsia, poi vinta per 2-3 dai bianconeri, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco per almeno sei mesi, aprendo un vuoto all’interno della retroguardia della. L’assenza del brasiliano, per il momento, verrà tamponata con il maggior utilizzo di Kalulu e Danilo (senza dimenticare l’opzione Cabal) I possibilial posto diUn nome che potrebbe tornare di moda è quello di Jakub Kiwior, già accostato ai bianconeri in estate. Il polacco, a partire dal gennaio 2023, milita in Inghilterra all’Arsenal, ma con i Gunners sta faticando a trovare spazio con continuità.