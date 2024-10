Al giovane Noè dell’Oltrepò l’Oscar Green della Coldiretti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È il piùagricoltore socio diPavia e si dedica alla salvaguardia di razze antiche. Ha compiuto una scelta controcorrente Giulio Ranucci, allevatore 21enne di Pietragavina, che ha ricevuto2024 diLombardia che valorizza i giovani imprenditori agricoli. Dopo il diploma all’Agrario Gallini di Voghera, Ranucci ha preso in gestione l’azienda agricola di famiglia e alleva una dozzina di mucche Cabannine, razza in via d’estinzione di cui rimangono poche centinaia di esemplari in Italia. "L’allevatore pavese lascia le sue mucche libere di pascolare sulle colline: grazie a tecniche colturali naturali, rotazioni e lavorazioni poco invasive – spiega– ottiene foraggi di qualità che utilizza per nutrire gli animali.