Ultimissime calcio Napoli tifosi azzurri da pelle d’oca | succederà contro il Como

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilattende la prossima sfida del campionato di Serie Ail, in programma per domani, venerdì 4 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona. Ilvuole confermarsi e rilanciarsi ulteriormente in classifica: in caso di tre puntiil, la compagine guidata da Antonio Conte potrebbe allungare – seppur momentaneamente – sulla concorrenza, mandando segnali importanti a tutto il campionato. L’imperativo, però, è non lasciarsi trasportare da eccessivi entusiasmi, considerando anche che l’ambiente è tornato in fibrillazione, visto l’avvio di campionato che ha portato al primato solitario in classifica dopo sei giornate di Serie A. Glidovranno fronteggiare il, squadra neo promossa ma che in questo primissimo scorcio di stagione si è ben disimpegnata.