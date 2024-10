Treviglio Brianza fa due su due | successo alla prima in casa contro Piacenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Secondoconsecutivo perBasket, questa volta ottenuto in maniera molto tranquilla ai danni della Bakery. Nellaal PalaFacchetti (gremito per l’occasione), per i ragazzi di un febbricitante coach Villa la vittoria è netta, sia nel risultato, un rotondo 95-73, che soprattutto per quanto visto tecnicamente sul campo. Qualche cambiamento in quintetto rispetto all’esordio stagionale a Ragusa, al fischio d’inizio vediamo infatti in campo Vecchiola, Cagliani, Alibegovi?, Zanetti e Marciuš, e la scelta paga immediatamente,tripla di Klanskis che firma il vantaggio per gli ospiti, risponde immediatamente un rovente Zanetti, che con 9 punti consecutivi rimette a posto le cose, con il primo parziale che si conclude già con un margine confortevole per i biancoverdi, 27-8.