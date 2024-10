Tony Effe | sold out il concerto a Roma attesi numerosi ospiti della scena urban e rap

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 3 ottobre 2024), stellatrap italiana che ha conquistato l’estate musicale con Sesso e Samba, è pronto a portare la sua musica e la sua energia per la prima volta nei palasport con l’Icon Tour. Due i concerti in calendario, di cui il primo il 5 ottobre nella sua città natale,(Palazzo dello Sport)out, mentre il 12 ottobre sarà all’Unipol Forum di Milano per il quale restano gli ultimi biglietti disponibili. Foto di Adriano Alia da Ufficio Stampa Questi due eventi, prodotti da Vivo Concerti, rappresentano uno scatto di livello per l’artista che non sarà solo sul palco. Entrambi i live, infatti, vedranno la partecipazione di special guest di spiccoe rap italiana, pronti a unire le forze per far esplodere il pubblico con i pezzi cult e le nuove hit che hanno segnato la carriera di