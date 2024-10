Staffelli su Fedez | Arrabbiato mi ha mandato dei vocali

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Martedì pomeriggio Valerioha incontratoe gli ha chiesto un commento in merito all’arresto di Christian Roseillo, la sua guardia del corpo. L’inviato di Striscia ha provocato il rapper e ha detto: “Ma adesso che è stato arrestato come farai ad andare a fare le risse senza di lui?“.si è visibilmente innervosito e ha risposto: “Stai dicendo davvero? Ora mi sa che paghi con una querela“. Il cantante milanese poi ha preso il tapiro e se n’è andato. Ieri sera a Striscia la Notizia Michelle Hunziker ha intervistatoe gli ha chiesto cosa è successo nelle ore successive. Pare che Valerio abbia contattato, che moltoavrebbe risposto con duenei quali pare abbia detto all’uomo che lo porterà in tribunale. Testimonianza inedita di @V: «@mi hadue. Era molto adirato per il servizio di ieri.