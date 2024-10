Sorpreso a spacciare in ospedale Droga a una donna ricoverata Pusher pedinato e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le consegnava ladirettamente in, incurante del suo precario stato di salute e confondendosi tra i parenti dei pazienti. Le analisi del sangue della, una 67enne, hanno però mostrato valori sospetti, legati all’assunzione di cocaina ed eroina e gli agenti della squadra mobile, insieme al posto di Polizia del Policlinico, avvisati dai medici, hanno subito individuato il. In manette per spaccio di stupefacenti è finito un ragazzo di 26 anni. Il giovane, a quanto pare, conosceva la degente, unadi 67 anni, essendone il ’fornitore’. Nonostante il ricovero indella cliente, legato a gravi problemi respiratori, senza alcuno scrupolo ha continuato a rifornirla di dosi. Il traffico illecito verso la degente del reparto di Malattie Respiratorie del Policlinico è stato però subito interrotto.