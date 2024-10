Sinner-Alcaraz | la chiave che fa pendere per ora la bilancia dalla parte dello spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per la terza volta in questa stagione Jannikè stato sconfitto da Carlos. Un 3-0 sicuramente significativo quellonel 2024, con l’ultima affermazione che è arrivata nella spettacolare finale dell’ATP 500 di Pechino. Un confronto decisamente straordinario, dove entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere al momento fuori categoria per quasi tutto il resto del mondo (Djokovic al 100% unico che può stare al loro livello). La partita si è decisa su pochissimi punti, come dimostra anche il punteggio finale di 6-7 6-4 7-6 in favore del numero tre del mondo.ha saputo battereanche in un terreno, come il tie-break, molto amico per l’altoatesino, che di solito è infallibile in questi momenti delle sue partite.