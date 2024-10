Scherma Bravi i maceratesi alla gara regionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A Jesi si sono fatti valere i giovani della Maceratain occasione delladi spada per ragazzi e ragazze delle categorie Under 17, Under 20 e Seniores. Si sono affrontati 71 atleti provenienti dalle scuole didelle Marche. La società maceratese ha partecipato con gli spadisti Benedetta Pallotta, Ilaria Palomba, Ludovica Pettinari, Matilde Spadari, Federico Carboni, Jacopo Foresi e Pepe Giudici Dealis. Tutti hanno mostrato una crescita tecnica rispetto allo scorso anno, in particolare si sono distinti Palomba e Carboni. Nellafemminile Palomba, dopo un buon girone di qualificazione, ha affrontato nella fase ad eliminazione diretta Ludovica Pettinari, superandola 15-10, poi Giorgia Casciaro del ClubFano vincendo 15-11, cedendo il passo 15-3 infine con la pesarese Alice Volpi, vincitrice dellaAlice Volpi.