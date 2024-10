Nadia Mayer l’agente di Casa a prima vista ricoverata in ospedale | Devastante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024), nota agente immobiliare del programma, èinper un principio di polmonite. A raccontarlo è stata lei stessa dal suo profilo Instagram: “Purtroppo non sono in un bel posto. Sono inperché ho avuto un principio di polmonite e mi stanno rigirando con tutta una serie di analisi.” Ha poi aggiunto di avere “gli aghi nel braccio che fanno malissimo”, ma ha mostrato un atteggiamento positivo, promettendo di non mancare alla visione della puntata di. Qualche ora dopo,ha pubblicato ulteriori aggiornamenti, ringraziando tutti per i messaggi di buona guarigione e raccontando che, sebbene fosse “” fino a ieri, oggi si sentiva già meglio. Ha anche scusato i suoi follower per non poter rispondere a tutti i messaggi, data l’enorme quantità di affetto ricevuto.